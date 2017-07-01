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فضيحة..بعد خدام الدولة: مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ 180 درهما للمتر

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 00:13 فضيحة..بعد خدام الدولة: مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ 180 درهما للمتر | مجتمع
فضيحة..بعد خدام الدولة: مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ 180 درهما للمتر
أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بعد أن تبين أن وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية، استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدينة

''شوف تيفي''

أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بعد أن تبين أن وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية، استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدينة الدار البيضاء عمالة عين الشق بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر الواحد، والمحمدية بمنطقة لاكولين ومساحتها 44054 مترا مربعا، وهي جزء من الرسم العقاري عدد 105.30.س، بثمن رسمي لا يتعدى 180 درهما للمتر مربع.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد جاء الحكم في حق رئيس الودادية والأمين المال بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية من طرف رئيس الودادية ومن معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدن، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية، كما ينص على ذلك القانون الأساسي.

 

 

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