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عاجل..بعد العفو الملكي... استقبال حاشد ''لسيليا'' بكاسيطا إقليم الحسيمة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 23:18 عاجل..بعد العفو الملكي... استقبال حاشد لسيليا بكاسيطا إقليم الحسيمة | بوليتيك
عاجل..بعد العفو الملكي... استقبال حاشد ''لسيليا'' بكاسيطا إقليم الحسيمة
خصص نشطاء بلدة ''كاسيطا'' بإقليم الحسيمة إستقبالا حاشدا لفنانة حراك-الريف سلمى الزياني، التي غادرت مدينة الدار البيضاء في إتجاه مدينة الحسيمة والتي ينتظر أن تصلها بعد التوقف بمنطقة إمزورن.


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خصص نشطاء بلدة ''كاسيطا'' بإقليم الحسيمة إستقبالا حاشدا لفنانة حراك-الريف سلمى الزياني، التي غادرت مدينة الدار البيضاء في إتجاه مدينة الحسيمة والتي ينتظر أن تصلها بعد التوقف بمنطقة إمزورن.

ووسط جموع الحاضرين صرحت ''سيليا '' المستفيذة من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، عن أملها في إطلاق سراح رفاقها المعتقلين بسجن عكاشة، موضحة بأنهم خرجوا لتحقيق مطالب إقتصادية وإجتماعية وحقوقية فقط .

ويرتقب أن تحظى سيليا التي عانقت الحرية بمناسبة عيد العرش بحفل إستقبال من قبل نشطاء الحراك بكل من إمزورن والحسيمة.

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أمس 14:40 GMT

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