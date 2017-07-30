 مثير وبالصور..''ولاد الفشوش'' يثيرون الرعب في الرباط بسيارات فارهة ترقيمها غريب ﻿
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مثير وبالصور..''ولاد الفشوش'' يثيرون الرعب في الرباط بسيارات فارهة ترقيمها غريب

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 22:55 مثير وبالصور..ولاد الفشوش يثيرون الرعب في الرباط بسيارات فارهة ترقيمها غريب | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..''ولاد الفشوش'' يثيرون الرعب في الرباط بسيارات فارهة ترقيمها غريب
أصبحت شوارع العاصمة الرباط، تشهد في الآونة الأخيرة، انتشار ظاهرة غريبة، ويتعلق الأمر بسيارات غير مرقمة تحمل أسماء راكبيها، بينما تحمل أخرى رموزا غريبة ، ما أثار رعب وهلع المواطنين، خاصة بسبب

''شوف تيفي''

أصبحت شوارع العاصمة الرباط، تشهد في الآونة الأخيرة، انتشار ظاهرة غريبة، ويتعلق الأمر بسيارات غير مرقمة تحمل أسماء راكبيها، بينما تحمل أخرى رموزا غريبة ، ما أثار رعب وهلع المواطنين، خاصة بسبب السرعة المفطرة التي تُقاد بها هذه السيارات، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الصفحات الفايسوكية.

وحسب ناشري صور السيارات الفارهة، فإن هذه الأخيرة لا تحمل الترقيمات العادية التي ينص عليها القانون المنظم للمركبات المتجولة في المغرب، موضحين أن سيارات ''ولاد الفشوش'' أصبحت تشكل عائقا للسير والجولان في شوارع العاصمة، نظرا للسرعة المفرطة التي تسير بها والتي قد تتسبب في وقوع فواجع طرقية.

وأشار كذلك ناشرو الصور أن رجال ونساء الشرطة المكلفين بمراقبة حركة الجولان بالرباط، يجدون صعوبة في توقيف هذه السيارات التي لا تحمل ترقيما.


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