بعد تدخل مسؤولين بالحكومة...بن كيران والعثماني يفتتحان ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' بفاس ﻿

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يرتقب يوم الأحد المقبل أن يلقي كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلمة في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة البيجيدي ،


بوليتيك
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يرتقب يوم الأحد المقبل أن يلقي كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلمة في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة البيجيدي ، المنتظر عقده الأحد المقبل بالعاصمة العلمية فاس.

وينتظر وفق اللجنة المنظمة، أن تشهد الجلسة الإفتتاحية كذلك حضور الأزمي الإدريسي عمدة فاس ورئيس الفريق النيابي لحزب المصباح بالبرلمان، حيث سينظم الملتقى طيلة الفترة الممتدة بين 5 و13 غشت المقبل.

هذا، وسبق للكاتب الوطني للشبيبة ''خالد البوقرعي'' أن أعلن عن حل العراقيل التي كانت تعترض تنظيم الملتقى بعد تدخل مسؤولين حكوميين، فيما كشف مصدر من اللجنة التنظيمية للملتقى أن تأخير إعلان ضيوف الملتقى من خارج المغرب، يرجع إلى التأخير في الإعداد للملتقى بسبب المشاكل الداخلية التي عرفها الحزب، وكذا التوقيت الذي يصادف عطلة الصيف.


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