عكس المتداول...سيدة الأعمال "هند العشابي" لازالت وراء القضبان بسجن "العرجات" بسلا ﻿

كشف مقرب من عائلة سيدة الأعمال المعتقلة بسجن العرجات بمدينة سلا ''هند العشاب''، بكونها لازالت وراء القضبان بسجن العرجاء بمدينة سلا، وأنها لم تستفذ من العفو كما تم تداوله على نطاق واسع.

شوف تيفي

كشف مقرب من عائلة سيدة الأعمال المعتقلة بسجن العرجات بمدينة سلا "هند العشاب"، بكونها لازالت وراء القضبان بسجن العرجاء بمدينة سلا، وأنها لم تستفذ من العفو كما تم تداوله على نطاق واسع.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة "العشابي" وأطفالها كانوا يترقبون إستفاذتها من العفو بعد الأخبار التي راجت حول الموضوع، لكن تأخر إطلاق سراحها إلى حدود اللحظة مع غياب أي تأكيد من مسؤول رسمي يعني بقاءها وراء القضبان.

وتقبع سيدة الأعمال المغربية هند العشابي في سجن العرجات بمدينة سلا، بعد حكم قضائي في حقها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تم تخفيضه لعامين بعد استئناف الحكم، بعد دعوى قضائية من زوجها السابق سفير الكويت بالنمسا يتهمها بالخيانة، حيث تم اعتقالها رفقة زوجها محسن كريم بناني الذي أطلق سراحه بعد مدة سبعة أشهر، بينما ظلت هي رهينة الاعتقال.