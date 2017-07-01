موجة جديدة من السخرية ضد وزراء ''الكراطة'' و''جوج فرانك'' بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ﻿

مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك محمد السادس على العرش، عاد الفايسبوكيون لينشروا صور كاريكاتورية لكل من وزير الشباب والرياضة السابق ''محمد اوزين'' وكاتبة الدولة المكلفة بالماء



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مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك محمد السادس على العرش، عاد الفايسبوكيون لينشروا صور كاريكاتورية لكل من وزير الشباب والرياضة السابق ''محمد اوزين'' وكاتبة الدولة المكلفة بالماء ''شرفات أفيلال''.



ووصلت سخرية النشطاء الفايسبوكيين إلى إتهام كل من ''محمد اوزين'' و''شرفات أفيلال'' بكونهم نموذج لمدبري الشأن العام الذين فشلوا بشكل كامل في قطاعاتهم الحكومية إبان حكومة عبد الإله بن كيران، لكنهم عادوا بقوة مرة ثانية في عهد حكومة سعد الدين العثماني.



ووفق الفايسبوكيين، فوزير الكراطة عاد لمنصب مهم بمكتب مجلس النواب بل ترأس بعض الجلسات العمومية للمؤسسة التشريعية بعد الفضيحة الوطنية والدولية المتعلقة بملعب مولاي عبد الله بالرباط، فيما إحتفظت وزيرة ''جوج فرانك'' بنفس منصبها رغم الإحتجاجات المتواصلة للساكنة ببعض الجهات والأقاليم تشكو من قلة المياه الصالح للشرب ونذرتها.



وتأتي سخرية الفايسبوكيين المغاربة، بعد الخطاب الملكي القوي الذي أكد بوجود سياسيين فشلوا في مناصبهم ويبحثون عن مناصب أكبر.





