بوتين يأمر بطرد 755 دبلوماسيا أمريكيا من الأراضي الروسية ﻿

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومه الأحد قرارا بطرد 755 دبلوماسيا أمريكيا من الأراضي الروسية ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو.

"شوف تيفي"

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومه الأحد قرارا بطرد 755 دبلوماسيا أمريكيا من الأراضي الروسية ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية العالمية، فقد قال بوتين في مقابلة نشرت مقاطع منها قناة "روسيا 24" العامة "لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل، لكن يبدو أن الوضع وإن تغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب".

وحسب وكالة فرانس بريس فتصريح بوتين، يأتي بعيد إعلان روسيا أول أمس الجمعة قرب خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في روسيا، ردا على قيام الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على موسكو لتدخلها المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.