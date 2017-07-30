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خطير وبالصور..شفارة حاولوا قتل فنانة وسط منزلها..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 21:09 خطير وبالصور..شفارة حاولوا قتل فنانة وسط منزلها..وها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون
خطير وبالصور..شفارة حاولوا قتل فنانة وسط منزلها..وها شنو وقع ليها
كشفت مجلة ليالينا، يومه الأحد، أن الفنانة المصرية آسيا، تعرضت خلال الأسبوع الجاري لسطو مسلح على يد مجموعة من اللصوص داخل منزلها، الذين قاموا بضربها والاعتداء عليها.

"شوف تيفي"

كشفت مجلة ليالينا، يومه الأحد، أن الفنانة المصرية آسيا، تعرضت خلال الأسبوع الجاري لسطو مسلح على يد مجموعة من اللصوص داخل منزلها، الذين قاموا بضربها والاعتداء عليها.

وأوضحت المجلة أن آسيا، قالت إن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لنزيف حاد، على إثر الضرب المبرح الذي وقع لها على يد هؤلاء البلطجية، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى في الحال لأخذ الإجراءات الطبية اللازمة.


وقالت الفنانة الشابة في التحقيقات حسب المجلة، إنها كانت تتواجد في منزلها بمفردها، بعد سفر زوجها خارج البلد، لتفاجأ فجرا باقتحام بلطجية منزلها، ليسرقوا مجوهراتها الذهبية ومبلغ من الماء وهاتفها المحمول.


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المغرب شوف تيفي المجلة ليالينا الفنانة المصرية الإجراءات الطبية

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