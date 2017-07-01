بعد إحراق الطلبات...الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يضربون عن الطعام بإقليم اشتوكة ﻿

أعلنت التنسيقية المحلية للأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة لوزارة التربية الوطنية، أنهم سيضربون عن الطعام يوم الثلاثاء المقبل الموافق لفاتح غشت.

شوف تيفي

أعلنت التنسيقية المحلية للأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة لوزارة التربية الوطنية، أنهم سيضربون عن الطعام يوم الثلاثاء المقبل الموافق لفاتح غشت.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فبعد الوقفات الإحتجاجية المتتالية وجلسات الحوار التي أجريت مركزيا بين الوزارة والنقابات والتي لم تسفر عن حلول، يعتزم المتضررون الذين يعتصمون بشكل يومي بإقليم اشتوكة ايت باها، على الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل.

وقام المعتصمون بإحراق طلبات المشاركة في الحركة الإنتقالية يوم أمس السبت أمام المديرية الإقليمية للتعليم باشتوكة أيت باها، تعبيرا عن رفضهم للطريقة التي تم بها تدبير الحركة الإنتقالية.