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بعد العفو الملكي..إحتفالات بمنازل معتقلي حراك-الريف بالحسيمة والناظور

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 19:48 بعد العفو الملكي..إحتفالات بمنازل معتقلي حراك-الريف بالحسيمة والناظور | بوليتيك
بعد العفو الملكي..إحتفالات بمنازل معتقلي حراك-الريف بالحسيمة والناظور
لم تقتصر أجواء الفرح والسرور فقط على عائلة مغنية الحراك ''سلمى الزياني'' الملقبة بسيليا، بل عاشت عائلات المعتقلين سواء بالحسيمة أو الناظور ليلة إستثنائية بعد إطلاق سراح أبنائهم بعفو ملكي بمناسبة عيد


بوليتيك
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لم تقتصر أجواء الفرح والسرور فقط على عائلة مغنية الحراك "سلمى الزياني" الملقبة بسيليا، بل عاشت عائلات المعتقلين سواء بالحسيمة أو الناظور ليلة إستثنائية بعد إطلاق سراح أبنائهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش المجيد.

وعمت الأفراح والمسرات الأحياء التي يقطن فيها المعفى عنهم بل خصص الأهالي بالناظور والحسيمة إستقبالا حارا لذويهم، بل تم تخصيص إستقبال كبير من أمام سجن الحسيمة والناظور إحتفالا بالعفو الملكي على المعتقلين.

ورغم أن العفو الملكي، لم يشمل جميع المعتقلين خاصة الزعماء منهم المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء باستثناء "سيليا"، لكن إطلاق سراح 40 فردا ممن لم يثبت مشاركتهم بشكل مباشر في الأحداث الأليمة التي رافقت إحتجاجات الحسيمة، خلق أجواءا وأرضية صلبة لإنجاح مبادرة تنهي الأزمة بشكل جذري على أمل إستفادة جميع معتقلي الحراك من العفو الملكي في مناسبات قادمة.


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