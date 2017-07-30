فايسبوكيو البجييدي يرددون النشيد الوطني بعد حصولهم على عفو ملكي ووزير بحزب المصباح طاير بالفرحة+فيديو ﻿

نشر قبل قليل من يومه الأحد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على حسابه بالفايسبوك مقطع فيديو يظهر شباب حزب ''البيجيدي'' الذين حصلوا على العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد و هم

"شوف تيفي"

نشر قبل قليل من يومه الأحد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على حسابه بالفايسبوك مقطع فيديو يظهر شباب حزب "البيجيدي" الذين حصلوا على العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد و هم يرددون النشيد الوطني، عقب قضائهم لأشهر خلف القضبان الحديدية بعد متابعتهم بتهمة الإشادة بقتل السفير الروسي بتركيا.

وعبر رباح عن سعادته بخروج شباب البيجيدي من السجن، وكتب إلى جانب الفيديو الذي ظهر خلاله المفرج عنهم وهم يؤدون النشيد الوطني " شباب العدالة والتنمية أوفياء للوطن مهما كانت الظروف بعد الافراج عنهم هنيئا لهم ولشبابنا".