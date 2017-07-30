بالفيديو..بيان صادم للدول المقاطعة لقطر والقضية فيها إفساد موسم الحج..وهذا مضمونه ﻿

خرجت الدول المقاطعة لقطر ''السعودية، مصر، الإمارات، البحرين''، قبل قليل ببيان جديد، أكدت من خلاله تمسكها بالمطالب الـ 13، مؤكدة أن إجراءاتها ضد قطر تتوافق مع القانون الدولي.

"شوف تيفي"

خرجت الدول المقاطعة لقطر "السعودية، مصر، الإمارات، البحرين"، قبل قليل ببيان جديد، أكدت من خلاله تمسكها بالمطالب الـ 13، مؤكدة أن إجراءاتها ضد قطر تتوافق مع القانون الدولي.

وحسب وسائل إعلام عربية فقد أكدت الدول الأربع، في بيان تلاه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، قبل قليل من يومه الأحد، أن الدول الأربع التي تقاطع قطر مستعدة للحوار معها، لكن بشرط أن تعلن عن رغبتها في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن آل خليفة، قال إن وزراء خارجية الدول الأربع استعرضوا آخر التطورات والاتصالات التي جرت على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجرى التأكيد على التنسيق فيما بينهما، بما يعزّز الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، والقضاء على الإرهاب، مضيفا أن قطر قدمت الملاذ الآمن لمتورطين في الإرهاب، وساهمت في نشر خطاب تحريضي.



وأشار وزير الخارجية البحريني، أن حكومة قطر تعمدت إفساد موسم الحج، وهو ما دفع بالدول العربية إلى التأكيد على ضرورة وقفها دعم الإرهاب، وأيضا وقف التدخل في شؤون العديد من الدول.



