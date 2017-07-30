عاجل .. فاجعة بشاطئ زناتة بالبيضاء: شاب تلاح من صخرة ومطلعش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن شاطئ زناتة بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، اختفى عن الأنظار تحت مياه الشاطئ عقب قيامه بالارتماء من أعلى صخرة.

"شوف تيفي"'

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن شاطئ زناتة بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، اختفى عن الأنظار تحت مياه الشاطئ عقب قيامه بالارتماء من أعلى صخرة.

وحسب المصدر ذاته فإن الشاب المختفي يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، موضحا بأن المتواجدين بعين المكان، ما زالوا إلى حدود كتابة هذه الأسطر يحاولون العثور عليه.

وأضاف المصدر ذاته بأن لا وجدود لأي دليل يؤكد وفاة الشاب إلا أن اختفاءه وعدم العثور عليه، يؤكد بأنه لقي مصرعه غرقا نظرا لقوة اصطدامه بالمياه بعد إلقائه بنفسه من مكان عال.





