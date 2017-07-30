 عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو ﻿
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عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 18:58 عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو | دولي
عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو
قتل مراهق تركي واصيب اربعة اشخاص يومه الأحد عندما فتح مسلح النار على ملهيين ليليين على شاطئ منتجع بودروم الواقع على بحر ايجه غرب تركيا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''

قتل مراهق تركي واصيب اربعة اشخاص يومه الأحد عندما فتح مسلح النار على ملهيين ليليين على شاطئ منتجع بودروم الواقع على بحر ايجه غرب تركيا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وحسب وكالة ''فرانس بريس'' فقد قالت صحيفة حرييت أن المسلح أطلق النار بشكل عشوائي 26 مرة يوم الأحد على ملهيين ليليين على شاطئ المنتجع.

وأضافت الوكالة أن فرقان ساي البالغ من العمر 18 عاما، الذي كان يعمل نادلا متأثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى. كما اصيب نادلان اخران واثنان من الزبائن، بحسب الصحيفة التي لم تكشف عن هوية أو دافع المسلح.

وأكدت الوكالة بأن الاجراءات الامنية، شددت في منطقة الملاهي الليلية في تركيا بعد أن هاجم مسلح اوزبكستاني ملهى ليليا في اسطنبول في يناير الماضي وقتل 39 شخصا معظمهم من الاجانب.

 

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المغرب شوف تيفي تركيا شاطئ المنتجع بحر إيجه

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