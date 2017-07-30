بعد العفو الملكي..''سيليا'' بالحسيمة ونشطاء الحراك ينظمون حفلا لإستقبالها ﻿

علمت''شوف تيفي'' أن فنانة حراك-الريف سلمى الزياني المعروفة ''بسيليا'' ستصل مدينة الحسيمة عشية اليوم وسط إستعدادات مكثفة لنشطاء الحراك لإقامة حفل إستقبال، بعدما حظيت بعطف ملكي أنهى معاناتها داخل سجن



شوف تيفي



علمت''شوف تيفي'' أن فنانة حراك-الريف سلمى الزياني المعروفة ''بسيليا'' ستصل مدينة الحسيمة عشية اليوم وسط إستعدادات مكثفة لنشطاء الحراك لإقامة حفل إستقبال، بعدما حظيت بعطف ملكي أنهى معاناتها داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء.



وكشفت ''نوال بن عيسى'' الوجه البارز في حراك-الريف بعد إعتقاله زعمائه، من خلال تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، '' ساعات فقط وتكون سيليا في الحسيمة لنكن على استعداد لاستقبال رمز الحرية والصمود''.



وفي ذات السياق، عاشت عدة أحياء بمنطقة إمزورن ومدينتي الحسيمة والناظور، ليلة إستثنائية بعد العفو الملكي الذي شمل المعتقلين المنحدرين من المدن المذكورة، حيث خصص لهم النشطاء والجيران والحقوقيون حفلات إستقبال خاصة.