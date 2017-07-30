مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم ﻿

فاز مصري يدعى مصطفى جلال، خلال الأسبوع الجاري، بلقب ملك جمال العالم بعد أن حصل على لقب man of the world، بالمسابقة العالمية التى ضمت 54 متسابقا من مختلف أنحاء العالم والتي أقيمت بدولة الفلبين.

"شوف تيفي"

فاز مصري يدعى مصطفى جلال، خلال الأسبوع الجاري، بلقب ملك جمال العالم بعد أن حصل على لقب man of the world، بالمسابقة العالمية التى ضمت 54 متسابقا من مختلف أنحاء العالم والتي أقيمت بدولة الفلبين.

وحسب موقع "اليوم" السابع فقد نجح مصطفى فى خطف الأنظار إليه منذ بداية المسابقة قبل أيام، وحصل على المركز الخامس بعرضي الزى الوطنى وملابس السباحة، إلا أنه أصيب فى قدمه أثناء تقديمه لعرض المواهب الخاص بالمسابقة، وذلك وفقاً لما ذكرته صفحة "missosology Egypt"، الصفحة المهتمة بأخبار مسابقات الجمال بمصر.

وأوضح المصدر ذاته أن العرض النهائى، بالمسابقة، عرف مشاركة 15 متسابقا من بينهم ثلاثة دول عربية وهم مصر، وفلسطين، وسوريا، قبل أن تُحسم النتيجة لصالح المصري مصطفى جلال.



