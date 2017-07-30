 مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فايسبوكيو البجييدي يرددون النشيد الوطني بعد حصولهم على عفو ملكي ووزير بحزب المصباح طاير بالفرحة+فيديو | بوليتيك

فايسبوكيو البجييدي يرددون النشيد الوطني بعد حصولهم على عفو ملكي ووزير بحزب المصباح طاير

بالفيديو..بيان صادم للدول المقاطعة لقطر والقضية فيها إفساد موسم الحج..وهذا مضمونه | دولي

بالفيديو..بيان صادم للدول المقاطعة لقطر والقضية فيها إفساد موسم الحج..وهذا مضمونه

عاجل .. فاجعة بشاطئ زناتة بالبيضاء: شاب تلاح من صخرة ومطلعش | حوادث و حقوق

عاجل .. فاجعة بشاطئ زناتة بالبيضاء: شاب تلاح من صخرة ومطلعش

عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو | دولي

عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد

بعد العفو الملكي..سيليا بالحسيمة ونشطاء الحراك ينظمون حفلا لإستقبالها | بوليتيك

بعد العفو الملكي..''سيليا'' بالحسيمة ونشطاء الحراك ينظمون حفلا لإستقبالها

مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم

عاجل وبالصور..موقع جزائري يتهم رضى الطالياني بالتعاطي للكوكايين تحت عنوان اعتقال الطالياني بسبب الكوكايين | دولي

عاجل وبالصور..موقع جزائري يتهم رضى الطالياني بالتعاطي للكوكايين تحت عنوان '' اعتقال الطالياني بسبب

عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع كفاءات فكرية وتعليمية | بوليتيك

عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع ''كفاءات فكرية وتعليمية''

بعد حادثة فرنسا..رضى الطالياني بالرباط و ها علاش | ثقافة و فنون

بعد حادثة فرنسا..رضى الطالياني بالرباط و ها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 17:59 مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. مصري يفوز بلقب ملك جمال العالم
فاز مصري يدعى مصطفى جلال، خلال الأسبوع الجاري، بلقب ملك جمال العالم بعد أن حصل على لقب man of the world، بالمسابقة العالمية التى ضمت 54 متسابقا من مختلف أنحاء العالم والتي أقيمت بدولة الفلبين.

"شوف تيفي"

فاز مصري يدعى مصطفى جلال، خلال الأسبوع الجاري، بلقب ملك جمال العالم بعد أن حصل على لقب man of the world، بالمسابقة العالمية التى ضمت 54 متسابقا من مختلف أنحاء العالم والتي أقيمت بدولة الفلبين.

وحسب موقع "اليوم" السابع فقد نجح مصطفى فى خطف الأنظار إليه منذ بداية المسابقة قبل أيام، وحصل على المركز الخامس بعرضي الزى الوطنى وملابس السباحة، إلا أنه أصيب فى قدمه أثناء تقديمه لعرض المواهب الخاص بالمسابقة، وذلك وفقاً لما ذكرته صفحة "missosology Egypt"، الصفحة المهتمة بأخبار مسابقات الجمال بمصر.

وأوضح المصدر ذاته أن العرض النهائى، بالمسابقة، عرف مشاركة 15 متسابقا من بينهم ثلاثة دول عربية وهم مصر، وفلسطين، وسوريا، قبل أن تُحسم النتيجة لصالح المصري مصطفى جلال.

 


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصري المسابقة العالمية الزي الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد حادثة فرنسا..رضى الطالياني بالرباط و ها علاش | ثقافة و فنون

بعد حادثة فرنسا..رضى الطالياني بالرباط و ها علاش

بالصورة..الفنان المصري تامر حسني تعرض لحادث خطير | ثقافة و فنون

بالصورة..الفنان المصري تامر حسني تعرض لحادث خطير

بالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | ثقافة و فنون

بالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بالفيديو.. ها شنو قال الفنان سعد المجرد من قلب باريس على خطاب الملك محمد السادس | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ها شنو قال الفنان سعد المجرد من قلب باريس على خطاب الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الرباط..شوفو كيفاش تفاعلو السياسيين والمواطنين المغاربة مع الخطاب الملكي لعيد العرش | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

من الرباط..شوفو كيفاش تفاعلو السياسيين والمواطنين المغاربة مع الخطاب الملكي لعيد العرش

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا ساكنة الحسيمة بعد الخطاب الملكي‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا ساكنة الحسيمة بعد الخطاب الملكي‎

بالفيديو..كريمة وساط الملقبة بهيفاء المغربية توجه نداء مؤثرا..أنا مكنطلبش أنا بغيت نمثل ونقصت من الوزن غير باش نخدم | خارج البلاطو

بالفيديو..كريمة وساط الملقبة بهيفاء المغربية توجه نداء مؤثرا..أنا مكنطلبش أنا بغيت نمثل ونقصت من الوزن غير باش نخدم

اللقطة التي أضحكت ولي العهد في حفل الاستقبال ذكرى عيد العرش 30/7/2017 | قنوات أخرى

اللقطة التي أضحكت ولي العهد في حفل الاستقبال ذكرى عيد العرش 30/7/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فايسبوكيو البجييدي يرددون النشيد الوطني بعد حصولهم على عفو ملكي ووزير بحزب المصباح طاير بالفرحة+فيديو | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

فايسبوكيو البجييدي يرددون النشيد الوطني بعد حصولهم على عفو ملكي ووزير بحزب المصباح طاير

بالفيديو..بيان صادم للدول المقاطعة لقطر والقضية فيها إفساد موسم الحج..وهذا مضمونه | دولي

بالفيديو..بيان صادم للدول المقاطعة لقطر والقضية فيها إفساد موسم الحج..وهذا مضمونه

عاجل .. فاجعة بشاطئ زناتة بالبيضاء: شاب تلاح من صخرة ومطلعش | حوادث و حقوق

عاجل .. فاجعة بشاطئ زناتة بالبيضاء: شاب تلاح من صخرة ومطلعش

عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو | دولي

عاجل ومروع.. سيناريو مشابه لما وقع ليلة رأس السنة: هجوم مسلح على ملهيين ليليين بتركيا..وهذا عدد

﻿ ﻿
أمس 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.