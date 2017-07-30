عاجل وبالصور..موقع جزائري يتهم رضى الطالياني بالتعاطي للكوكايين تحت عنوان '' اعتقال الطالياني بسبب الكوكايين'' ﻿

كشف موقع ''النهار'' الجزائري، قبيل قليل من يومه الأحد، أن السلطات التونسية، اعتقلت فنان الراي الجزائري رضا الطالياني وهو في حالة غير طبيعية وبحوزته كمية من مادة ''الكوكايين''.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''النهار'' الجزائري، قبيل قليل من يومه الأحد، أن السلطات التونسية، اعتقلت فنان الراي الجزائري رضا الطالياني وهو في حالة غير طبيعية وبحوزته كمية من مادة ''الكوكايين''.

ولكن الموقع الجزائري وبعد لحظات فقط من نشره لهذا الخبر قام بإزالته وهو ما يؤشر على أن ما جاء به قد يكون مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، لكن موقعا جزائريا آخر يدعى ''رادار الأخبار الجزائري''، نشر الخبر ولم يقم بحذفه.

تجدر الإشارة إلى أن رضا الطالياني، تعرض أخيرا لحادثة سير خطيرة بباريس، كاد أن يفارق خلالها الحياة.