 عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع ''كفاءات فكرية وتعليمية'' ﻿
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عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع ''كفاءات فكرية وتعليمية''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 17:53 عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع كفاءات فكرية وتعليمية | بوليتيك
عكس المناسبات السابقة..التوشيحات الملكية لعيد العرش تقتصرعلى أربع ''كفاءات فكرية وتعليمية''
إقتصرت التوشيحات الملكية بمناسبة عيد العرش، التي تصادف هذه السنة مرور 18 سنة على إعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، على أربعة شخصيات فكرية وتعليمية فقط، خلافا لسنوات سابقة كانت تعرف

بوليتيك
شوف تيفي

إقتصرت التوشيحات الملكية بمناسبة عيد العرش، التي تصادف هذه السنة مرور 18 سنة على إعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، على أربعة شخصيات فكرية وتعليمية فقط، خلافا لسنوات سابقة كانت تعرف عدد كبير من الموشحين.

وحظي بشرف التوشيح بمناسبة عيد العرش أربعة أشخاص فقط وهم، "عدنان الرمال" أستاذ ومدير أبحاث بكلية العلوم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، الذي حاز على جائزة المخترع الأوروبي صنف جائزة الجمهور بفضل اكتشافه عقارا بواسطة زيوت طبيعية يمكن من زيادة فعالية المضادات الحيوية، حيث حصل على وسام "الكفاءة الفكرية"، وعبد الواحد بنصر أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وأحد المشرفين على فريق البحث الدولي الذي قام باكتشاف أقدم إنسان من فصيلة "أوموسابيان" بمنطقة جبل إيغود بالمملكة المغربية، رفقة جون جاك هوبلان أستاذ ورئيس شعبة بمعهد ماكس بلانك للأنتروبولوجيا التطورية المتواجد بمدينة ليبزيغ بألمانيا، وهو من بين الذين أشرفوا على فريق البحث الدولي الذي قام بهذا الاكتشاف.

كما وشح الملك محمد السادس، وبوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، التلميذ أسامة مفتاح، والذي استطاع على الرغم من إعاقته، أن يكمل دراسته والحصول على الباكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بميزة مستحسن.

وحسب المتتبعين فالشخصيات الأربع التي حظيت بالتوشيح الملكي تنتمي إلى عالم الفكر والبحث والدراسة دون غيرها من المجالات الأخرى، وهي في حد ذاتها رسالة ملكية تنم عن الإلمام الملكي وتشجيعه للفكر والمعرفة، حيث حظي أربعة أشخاص فقط والذين ينتمون للمجال على شرف التوشيح الملكي في سابقة من نوعها بالمقارنة مع السنوات الماضية.


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