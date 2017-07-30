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بالفيديو: هذه هي الهدية التي تلقاها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 17:05 بالفيديو: هذه هي الهدية التي تلقاها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | بوليتيك
بالفيديو: هذه هي الهدية التي تلقاها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش
بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش، قدم رئيس الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا، كلود جافيول للملك محمد السادس الميدالية الذهبية لهذه الأكاديمية.


شوف تيفي:

بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش، قدم رئيس الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا، كلود جافيول للملك محمد السادس الميدالية الذهبية لهذه الأكاديمية.

الهدية جاءت، اعترافا بالمجهود المولوي في مجال تطوير التعليم الطبي والعلاجات، وكذا تشجيع البحث في هذا الميدان بالمغرب وإفريقيا.

وترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل، وبحضور رئيس جمهورية الغابون فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، اليوم الأحد بقصر مرشان بطنجة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
  

 

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