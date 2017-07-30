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عاجل.. هكذا كانت نهاية حياة طفل داخل مسبح بتارودانت

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 17:03 عاجل.. هكذا كانت نهاية حياة طفل داخل مسبح بتارودانت | حوادث و حقوق
عاجل.. هكذا كانت نهاية حياة طفل داخل مسبح بتارودانت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طفلا، فارق الحياة داخل مستشفى تارودانت، قبل قليل من يومه الأحد، بعد أن وصل إليها وهو في حالة صحية حرجة، عقب غرقه بمسبح المدينة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن طفلا، فارق الحياة داخل مستشفى تارودانت، قبل قليل من يومه الأحد، بعد أن وصل إليها وهو في حالة صحية حرجة، عقب غرقه بمسبح المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفل البالغ من العمر قيد حياته 14 سنة، والذي ينحدر من منطقة أولاد الغزال ضواحي تارودانت، تم انتشاله من مياه مسبح "سوميبي" من طرف المنقذين وهو في حالة صحية حرجة ليتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لكنه فارق الحياة.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية، وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى مستشفى تارودانت، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الطفل.



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