بالفيديو تزامنا وإحتفالات عيد العرش...بن كيران يلتقط "السيلفي" مع المعجبين بأحد المقاهي بطنجة ﻿

شوهد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قبل قليل، في إحدى المقاهي المعروفة بمدينة طنجة تزامنا وحفل تقديم التهاني والتبريكات للملك محمد السادس بقصر طنجة زوال اليوم بمناسبة





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شوهد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قبل قليل، في إحدى المقاهي المعروفة بمدينة طنجة تزامنا وحفل تقديم التهاني والتبريكات للملك محمد السادس بقصر طنجة زوال اليوم بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش.



وحسب مقطع الفيديو الذي بثه السائق والمرافق الخاص لعبد الإله بن كيران على صفحته بالفايسبوك، حيث يظهر بن كيران إلى جانب وزير الشغل والتكوين المهني محمد يتيم وقياديين آخرين بحزب المصباح الذين حلوا بمدينة طنجة للحضور على مأدبة الغذاء.



وكعادته دائما، فبمجرد جلوس عبد الإله بن كيران بالمقهى، إلتحق العديد من المعجبين والمواطنين بالمقهى الذي جلس فيه بن كيران لاتقاط الصور التذكارية "والسيلفيات".



