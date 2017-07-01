شباط : بعد الخطاب الملكي فالمغاربة في حاجة حقيقية لتقسيم عادل للترواث ﻿

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال ''حميد شباط '' في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العريش '' كان خطابا مفهوما وفيه

"شوف تيفي"

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال "حميد شباط " في تصريح خص به "شوف تيفي" أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العريش " كان خطابا مفهوما وفيه إجابات عن أسئلة الشعب المغربي حول المسائل السياسية والإقتصادية الداخلية للوطن.

وأضاف شباط في مكالمة هاتفية لقناة "شوف تيفي" معلقا على توجيه الملك للأحزاب السياسية : " يجب على الحكومة تعديل قانون الأحزاب، كاين لوم على دور الأحزاب اذا لابد من قانون جديد لأن القديم لا يفي بالمطلوب ، لأن قانون 2002 ناقص وفيه بعض الثغرات"

ولم يخف زعيم حزب الإستقلال رأيه حول "ربط المسؤولية بالمحاسبة" وفقا لنص الدستور المغربي الذي أكد عليه في خطاب العرش ليلة أمس، مشيرا في هذا الصدد : " مزيان يتحاسبوا الأحزاب السياسية والمنتخبين ومجالس الجماعات ولكن الجماعات خاصها إختصاصاتها والأطر ديالها وخاصها القوانين التي تجلعها فاعلة وألا تحول بعض اختصاصاتها إلى الولاة والعمال في بعض المناطق.. "

وأشار المتحدث نفسه الى ضرورة تقسيم الثروات " فالمغاربة في حاجة الى تقسيم الثروات على المستوى الوطني لتكون المناطق متساوية ومنشوفوش منطقة عندها كل شيء ومنطقة لا تملك شيء.."

ولفت شباط الى الصلاحيات المحدودة التي تعيق عمل المجالس المنتخبة على حد قوله مشيرا في هذا السياق الى ضرورة إحداث وزارة تخص الجماعات الترابية ، وفي الختام أكد شباط أن الخطاب الملكي كما جرت العادة في كل مناسبة عيد العرش يكون خطابا تاريخيا وإصلاحيا .