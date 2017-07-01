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قادة الأحزاب السياسية متخوفون من ''حملة تطهيرية'' ضد أطرهم في المناصب العليا للدولة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 15:14 قادة الأحزاب السياسية متخوفون من حملة تطهيرية ضد أطرهم في المناصب العليا للدولة | بوليتيك
قادة الأحزاب السياسية متخوفون من ''حملة تطهيرية'' ضد أطرهم في المناصب العليا للدولة
يعيش قادة المسؤولين السياسيين على أعصابهم بعد الخطاب القوي للملك محمد السادس مساء أمس بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش والذي يصادف يوم 30 يوليوز من كل سنة.


بوليتيك
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يعيش قادة المسؤولين السياسيين على أعصابهم بعد الخطاب القوي للملك محمد السادس مساء أمس بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش والذي يصادف يوم 30 يوليوز من كل سنة.

وحسب مصادر خاصة، فالكلمات القوية والحازمة التي ذكرت بالخطاب من قبيل ''حان الأوان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة''، نزلت كقطعة ثلج باردة على زعماء الأحزاب السياسية الذين أضحوا متخوفين من سقوط أطر أحزابهم المتواجدين بكثرة في عدد من المناصب العليا ويسيرون مؤسسات وإدرات هامة.

وما زاد من تخوفات زعماء الأحزاب السياسية، هو عدم الإعلان عن نتائج التحقيق الذي تشرف عليه مفتشتي وزارة الداخلية والمالية، حيث سيواصل مسؤولو الأحزاب السياسية ووزراء الحكومة إنتظار النتائج والقرارات التي ستطيح برؤوس حزبية معروفة في أفق حملة ''تطهيرية'' ضد المسؤولين المقصرين والفاشلين في تدبير الشأن العام.


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