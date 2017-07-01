وجدو راسكم: حرارة جد مرتفعة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب غدا الاثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي شرق الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي شرق الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطى قطرات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية محلية، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، قد تصل خلال الليلة القادمة منطقة الريف وشرق الواجهة المتوسطية. فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية عموما بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة، جنوبية مع هبوب رياح قوية جنوب المنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، غربية بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.



وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 إلى 27 درجة بالشرق والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و22 درجة على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 41 و45 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 37 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وداخل سوس والسايس بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بالريف وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الغرب والشاوية، وستكون ما بين 27 و32 درجة بالسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط وبين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي المناطق.



