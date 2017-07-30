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بالصورة..الفنان المصري تامر حسني تعرض لحادث خطير

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 14:30 بالصورة..الفنان المصري تامر حسني تعرض لحادث خطير | ثقافة و فنون
بالصورة..الفنان المصري تامر حسني تعرض لحادث خطير
نقل الفنان المصري تامر حسني في الساعات الأولى من يومه الأحد إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث خطير مباشرة بعد نهاية حفلته بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

"شوف تيفي"


نقل الفنان المصري تامر حسني في الساعات الأولى من يومه الأحد إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث خطير مباشرة بعد نهاية حفلته بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

وحسب مجلة "لها" فإن النجم المصري تعرض للدفع بقوة بسبب الزحام الشديد الذي حدث حوله من قبل الجمهور بعد انتهاء الحفل، ولم يتمكن من إحراج أحد وبسبب هذا الزحام تلقى ضربة بظهره جعلته يشعر بألم شديد دفعه للاعتذار من جمهوره ومغادرة المكان لينقل إلى المستشفى ويجري عدة فحوصات.

وأكدت المجلة نقلا من مصدر طبي أن هناك اشتباها في إصابته بشرخ في منطقة الظهر، وقد طلب منه الأطباء عدم مغادرة المنزل لعدة أيام حتى يتعافى بشكل كامل.

ومن جهة أخرى، كشف موقع "الوطن" المصري أن المطرب تامر حسني، قرر الاستجابة لتعليمات الأطباء بالخضوع لراحة لأيام عدة، مشيرا إلى أن تامر حسني يسير بـ "عكاز" حاليا، لعدم التحمل على منطقة الظهر، خاصة وأن ظهره ارتطم بقوة بأحد الحوائط، وعرضه لالآم مبرحة.

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