عاجل..فاجعة بالسعيدية بالقرب من منتزه سياحي ﻿

شهدت مدينة السعيدية وبالتحديد بالقرب من المنتزه السياحي مارينا، يومه الأحد، حادثة سير جد خطير، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور مقيم بالديار الأوروبية.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة السعيدية وبالتحديد بالقرب من المنتزه السياحي مارينا، يومه الأحد، حادثة سير جد خطير، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور مقيم بالديار الأوروبية.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذه الفاجعة، فإن الهالك، فقد السيطرة على السيارة التي تحمل ترقيما خارجيا بسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها، قبل أن يصطدم بقوة كبيرة بحائط إحدى البنايات ما تسبب في وفاته على الفور، بينما أصيب شخص ثالث كان برفقته بجروح جد خطيرة.

وفور وقوع هذا الحادث المروع، حلت السلطات ومصالح الدرك التي قامت بالمعاينة، بينما تم نقل المتوفي والمصاب إلى المستشفى.