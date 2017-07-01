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بمناسبة عيد العرش.. إصدار قطعة نقدية تذكارية من فئة 250 درهما

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 14:09 بمناسبة عيد العرش.. إصدار قطعة نقدية تذكارية من فئة 250 درهما | بوليتيك
بمناسبة عيد العرش.. إصدار قطعة نقدية تذكارية من فئة 250 درهما
أعلن بنك المغرب، اليوم الأحد، عن إصدار قطعة نقدية تذكارية فضية من 250 فئة درهما، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

شوف تيفي:

 

أعلن بنك المغرب، اليوم الأحد، عن إصدار قطعة نقدية تذكارية فضية من 250 فئة درهما، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أنه سيتم بيع هذه القطعة النقدية للعموم بشبابيك بنك المغرب وبمتحفه ابتداء من 15 غشت 2017 بسعر 550 درهما للقطعة الواحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه القطعة تتكون من مزيج الفضة (الفضة 925) والنحاس (75)، وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا.

وأشار البنك إلى أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية" مع الإشارة في الأسفل إلى تاريخ 2017-1438.

وكتبت على ظهر القطعة النقدية، حسب بنك المغرب، عبارة "الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالة الملك على العرش" مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل.

وأبرز أنه تم تزيين وسط ظهر القطعة بنقش تمثيلي لباب السفراء وأغصان الزيتون محاط بشعار المملكة بالإضافة إلى القيمة الإسمية بالحروف والأرقام "مائتان وخمسون درهما (250 درهما).

 

 

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بمناسبة عيد العرش..إصدار قطعة نقدية تذكارية من فئة 250 درهما

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