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مثير... التحرش بفتاة تجولت بالشارع وهي ترتدي سروال وقميص بالسعودية فيديو

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 13:50 مثير... التحرش بفتاة تجولت بالشارع وهي ترتدي سروال وقميص بالسعودية فيديو | حوادث و حقوق
مثير... التحرش بفتاة تجولت بالشارع وهي ترتدي سروال وقميص بالسعودية فيديو
نشرت وسائل إعلام سعودية خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شباب على سيارة بالتحرش بفتاتين إحداهما ترتدي عباءة ونقابا، في حين ترتدي الأخرى قميصا وبنطالا.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام سعودية خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شباب على سيارة بالتحرش بفتاتين إحداهما ترتدي عباءة ونقابا، في حين ترتدي الأخرى قميصا وبنطالا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فيديو تحرش شباب في الرياض بفتاتين في الشارع، وقيامهم بالتشهير بهما وذلك بتصويرهما وبث المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الرأي العام السعودي، وهو ما دفع بنشطاء إلى إطلاق هاشتاغ "تحرش_بفتاه_متبرجه_اعيدو_الهييه"، وهو الهشتاغ الذي كان الأكثر تداولا في "تويتر" بالسعودية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بمنطقة الرياض، تسلمت ملف قضية المتحرشين الثلاثة بالفتاتين، وسيتم إحالتهم للجهات القضائية للنظر في المنسوب لهم.

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المغرب شوف تيفي التحرش قميص الشارع السعودية

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