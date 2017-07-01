صــــادم: العثور على جثة بطل رياضي مقتول وعليه آثار الطعن بالرأس و الرقبة في الشاطئ ﻿

عثرت السلطات الروسية، أمس السبت، على جثة يوري فلاسكو، بطل أوروبا مرتين للمصارعة الحرة للشباب، على شاطئ بحيرة بايكال في سيبيريا وعليها أثار طعنات في الرأس والرقبة.





شوف تيفي: وكالات



عثرت السلطات الروسية، أمس السبت، على جثة يوري فلاسكو، بطل أوروبا مرتين للمصارعة الحرة للشباب، على شاطئ بحيرة بايكال في سيبيريا وعليها أثار طعنات في الرأس والرقبة.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) عن ديمتري ستولياروف، مساعد كبير محققي جمهورية بورياتيا الروسية، أن المصارع الشاب لقي مصرعه خلال مشاجرة جماعية على شاطئ بحيرة بايكال.

وأوضح ستولياروف أن فلاسكو فارق الحياة نتيجة تعرضه للعديد من الطعنات بسلاح أبيض خلال مشاجرة جماعية، مضيفا أنه تم تحديد مجموعة المشاركين في الشجار وأن التحقيق جار معهم لتحديد مرتكبي الجريمة.

يذكر أن يوري فلاسكو (20 عاما) أحرز لقب بطل أوروبا للمصارعة الحرة مرتين لفئة الشباب في عامي 2015 و2016، وكان أحد الرياضيين الواعدين في صفوف منتخب روسيا للشباب في الوزن الخفيف الثقيل.





