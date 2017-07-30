بالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ﻿

هنأ الفنان المغربي البشير عبدو المتواجد بفرنسا الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة بمناسبة الذكرى 18 لتولي الملك عرش أسلافه المنعمين.

"شوف تيفي"

هنأ الفنان المغربي البشير عبدو المتواجد بفرنسا الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة بمناسبة الذكرى 18 لتولي الملك عرش أسلافه المنعمين.

وكتب البشير عبدو على حسابه بالفايسبوك يومه الأحد "بمناسبة عيد العرش المجيد تهانينا الخالصة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وحفظه في ولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وفي شقيق جلالته الأمير الجليل مولاي الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة وتهانينا الصادقة لكافة المواطنين المغاربة من طنجة إلى لكويرة ولكل أفراد الجالية المغربية في كل بقاع العالم ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلدنا وملكنا من كل مكروه لننعم جميعا بالاستقرا والتقدم والازدهار تحت شعارنا الخالد .. الله الوطن الملك".

وتفاعل عشاق البشير عبدو وابنه سعد المجرد مع التدوينة، موجهين عبارات التهاني والتبريك للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد.



