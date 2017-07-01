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العفو الملكي شمل 40 معتقلا بحراك-الريف

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 12:54 العفو الملكي شمل 40 معتقلا بحراك-الريف | بوليتيك
العفو الملكي شمل 40 معتقلا بحراك-الريف
كشف مصدر حكومي ''لفرانس بريس'' أن عدد معتقلي حراك-الريف الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصا وأنها ''خطوة مهمة وإيجابية جدا''، رغم أنّ زعيم ''الحراك'' ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.

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كشف مصدر حكومي "لفرانس بريس" أن عدد معتقلي حراك-الريف الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصا وأنها "خطوة مهمة وإيجابية جدا"، رغم أنّ زعيم "الحراك" ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.

و شمل العفو الملكي السبت عددا من معتقلي "الحراك" في منطقة الريف، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي الملك محمد السادس العرش ، وفق ما أعلنت عنه وزارة العدل في بيان لها.

وقبيل إلقائه خطابا متلفزا لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه العرش، تضمن بيان لوزارة العدل أن الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصا بينهم عدد من معتقلي "الحراك"، فيما لم تُحدد وزارة العدل عدد معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو، غير أنها أشارت إلى أنهم "لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة ".


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