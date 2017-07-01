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تقرير يكشف عن معطيات مثيرة بخصوص إقامة الملك السعودي سلمان بطنجة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 12:07 تقرير يكشف عن معطيات مثيرة بخصوص إقامة الملك السعودي سلمان بطنجة | دولي
تقرير يكشف عن معطيات مثيرة بخصوص إقامة الملك السعودي سلمان بطنجة
كشفت وسائل إعلام عالمية أن صحيفة التايمز البريطاينة، نشرت تقريرا عن سفر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى المغرب، لقضاء إجازة خاصة في مدينة طنجة بالمغرب رغم الأزمة مع قطر.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية أن صحيفة التايمز البريطاينة، نشرت تقريرا عن سفر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى المغرب، لقضاء إجازة خاصة في مدينة طنجة بالمغرب رغم الأزمة مع قطر.

وأوضح ذات التقرير حسب هذه المصادر أن مراسل شؤون الشرق الأوسط الخاصة بصحيفة التايمز البريطانية، ريتشارد سبانسر، أكد أن العاهل السعودي اختار المغرب لقضاء رحلته هذا الصيف، بسبب عدم شعوره بالراحة سنة 2015 في رحلته إلى أحد شواطئ فرنسا بعد أن تمكن مصورون من التقاط صور لبعض مرافقيه على الشاطئ، مؤكدا أن المرافقين للملك سلمان بالمغرب، حجزوا 924 غرفة فندق في أنحاء المدينة، ويستعملون 450 سيارة مخصصة لهم.

وأشار مراسل الصحيفة البريطانية في تقريره أن الملك السعودي، البالغ من العمر 81 عاما، يقيم قريبا من شواطئ طنجة، موضحا أن حركة غير عادية يعرفها القصر بعد وصول الملك سلمان وأكثر من ألف شخص من مرافقيه.

 

 

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