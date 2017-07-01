زعماء الأحزاب السياسية يلزمون الصمت مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي...وفايسبوكيون يسخرون ﻿

على غير عادتهم في مثل هاته المناسبات الرسمية ، فضل عدد من زعماء الأحزاب السياسية ومسؤوليها، إغلاق هواتفهم الخلوية والثابتة مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي ليوم أمس السبت 29 يوليوز بمناسبة الذكرى 18



بوليتيك

شوف تيفي



على غير عادتهم في مثل هاته المناسبات الرسمية ، فضل عدد من زعماء الأحزاب السياسية ومسؤوليها، إغلاق هواتفهم الخلوية والثابتة مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي ليوم أمس السبت 29 يوليوز بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك على العرش، وهو مادفع الفايسبوكيين والنشطاء للتساؤل والسخرية من هذا الصمت المبهم لقادة التنظيمات السياسية بالمغرب.



وخلال جولة بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي والحسابات الفايسبوكية لمحللين ومتتبعين للشأن السياسي والحزبي، طالب الجميع زعماء الأحزاب السياسية بأخد العبرة من الخطاب الملكي، الذي أشار إلى فشل الأحزاب السياسية سواء عبر أطرها داخل الحكومة أو في قلب المؤسسات العمومية، ناهيك عن المسافات الضوئية التي تفصل بينها وبين هموم الشعب الذي كان محور الخطاب الملكي الذي وصفه الكثيرون بمرافعة للملك محمد السادس لصالح المغاربة ضد الطبقة السياسية .



وباستثناء قطاعات إقتصادية وإستراتيجية التي يشرف بعض السياسيين والتي أوردها الخطاب الملكي بالإسم، فجميع السياسيين الذين تعاقبوا مؤخرا على تسيير الشأن العام أبانو عن إخفاقات دفعت المغاربة إلى الخروج للشارع للإحتجاج، والتوجه للملك للشكوى بفعل رفض المسؤولين الإستماع إليهم.



وفي ذات السياق، صفق الكثير من الفايسبوكيين للخطاب الملكي، معتبرينه أحسن جواب على السياسيين الذين يرفضون النقد من طرف المواطنين، كما أن عدم التواصل بعد الخطاب الملكي، والتواري عن الأنظار وإغلاق الهواتف، يكشف عجز قادة الأحزاب السياسية، وتأكيد غيابهم عن القضايا التي تهم المواطنين وانعدام مفهوم التأطير لديهم وهرولتهم نحو الانتفاع الشخصي... .





