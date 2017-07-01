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الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 10:48 الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة | دولي
الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة
أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن الدول الأربع المحاصرة لدولة قطر ستعقد اجتماعا اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع الثاني لدول الحصار بعد اجتماع القاهرة في الخامس من الشهر

"شوف تيفي"

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن الدول الأربع المحاصرة لدولة قطر ستعقد اجتماعا اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع الثاني لدول الحصار بعد اجتماع القاهرة في الخامس من الشهر الجاري
.
وأكدت الخارجية البحرينية في موقعها الإلكتروني إن الاجتماع يأتي ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف ما قالت إنه دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، و"الكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.".
وقد كان اجتماع وزراء خارجية كل من مصروالسعودية والامارات والبحرين بالقاهرة قد أسفر عن توجيه تحذيرات للدوحة، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، وحينها خفضت تلك الدول قائمة المطالب ل13 إلى ستة مبادئ، وأعلنت استمرار الإجراءات المتخذة ضد الدوحة.

وحسب نفس المصدر فالخارجية المصرية قالت أمس في بيان إن وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون السبت والأحد بالمنامة، لكن البيان البحريني عاد اليوم ليؤكد عقد الاجتماع غدا من دون إشارة للبيان المصري

 

 

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