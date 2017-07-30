بالصور..بيضاوة يطلقون حملة لإنهاء عمل حافلات النقل العمومي ويصفونها بالخردة ﻿

نشر العديد من النشطاء البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والتي طالبوا من خلالها بإطلاق حملة فايسبوكية، تهدف إلى الكشف عن الحالة السيئة للحافلات العمومية بمدينة الدار البيضاء،

"شوف تيفي"

نشر العديد من النشطاء البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والتي طالبوا من خلالها بإطلاق حملة فايسبوكية، تهدف إلى الكشف عن الحالة السيئة للحافلات العمومية بمدينة الدار البيضاء، حتى يتدخل المسؤولون من أجل تغييرها وجلب أسطول متطور بمواصفات تضمن راحتهم.

وكشف النشطاء في تفاعلهم مع الدعوة إلى إطلاق هذه الحملة عن معاناتهم اليومية خلال ركوبهم لحافلات النقل العمومي بالبيضاء، واصفين إياها بـ "الخردة" بسبب حالتها من الداخل وحالتها الميكانيكية.

وكتب أحد النشطاء الغاضبين " يجب علينا جميعا القيام بحملة لفضح حالة الحافلات الخردة والإدارة التي يجمع أصحابها الملايير من جيوب المواطنين كل سنة دون تقديم خدمة وحالات في المستوى وهذه صور لحالة من حافلات مدينة midina bus تبقى بحال هاد الحافلات في شوارع العاصمة الإقتصادية".



