خطير..البشرية مهدد ة بالانقراض والسبب ضعف خصوبة الرجال..وها علاش ﻿

كشفت دراسة حديثة نشرتها وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، عن مفاجأة خطيرة، أكدت أن الجنس البشري مهدد بالانقراض من على وجه الأرض نتيجة لضعف الحيوانات المنوية لدى الرجال.

"شوف تيفي"





كشفت دراسة حديثة نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مفاجأة خطيرة، أكدت أن الجنس البشري مهدد بالانقراض من على وجه الأرض نتيجة لضعف الحيوانات المنوية لدى الرجال.



وأوضحت الوكالة الروسية أن الدراسة التي أعدها علماء في جامعة أوكسفورد، البريطانية ونشرت في "هيومان ريبرودكشن آبديت"، أشارت إلى إن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال من أمريكا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، تراجع أكثر من 50 في المائة خلال أقل من 40 عاما.



وأشارت "سبوتينك" أن الدراسة، شارك فيها علماء في الولايات المتحدة والبرازيل والدنمرك وإسرائيل وإسبانيا وقام بفحص وتجميع نتائج 185 دراسة بشأن عدد الحيوانات المنوية خلال الفترة من 1973 حتى 2011 ثم أجرى بعد ذلك ما يسمى بالتحليل الاستخلاصي، موضحة أن الدراسات التي حللت عينات ما يقرب من عينات من ما يقرب من 43000 رجل، أكدت تراجع في عدد الحيوانات المنوية منذ بداية التسعينات بسبب بعض العوامل مثل السن والنشاط الجنسي، والتعرض لمواد كيماوية ومبيدات حشرية معينة والتدخين والإجهاد والبدانة.





