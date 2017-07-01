عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي ﻿

إستفادت سيدة الأعمال المغربية هند العشابي التي تزوجت برجلين من العفو الملكي الذي صدر يوم السبت بمناسبة عيد العرش المجيد.

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إستفادت سيدة الأعمال المغربية هند العشابي التي تزوجت برجلين من العفو الملكي الذي صدر يوم السبت بمناسبة عيد العرش المجيد.



ويأتي العفو الملكي على صاحبة شركة الطيران"داليا للتنمية" بمناسبة عيد العرش،بعد نداء جد مؤثر وجهه ابنها للملك محمد السادس يستعطفه فيه لإطلاق سراح والدته.

جدير بالذكر أنه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، تفضل جلالته بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1178 شخصا.





