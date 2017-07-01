 عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زعماء الأحزاب السياسية يلزمون الصمت مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي...وفايسبوكيون يسخرون | بوليتيك

زعماء الأحزاب السياسية يلزمون الصمت مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي...وفايسبوكيون يسخرون

بالصور: سارة أبو جاد كتعوم بالمايو وهاشنو قالوا عليها لمغاربة | منوعات

بالصور: سارة أبو جاد كتعوم بالمايو وهاشنو قالوا عليها لمغاربة

الشرطة الألمانية تستبعد الدافع الارهابي خلف اطلاق النار في الملهى الليلي | دولي

الشرطة الألمانية تستبعد الدافع الارهابي خلف اطلاق النار في الملهى الليلي

الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة | دولي

الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة

بالصور..بيضاوة يطلقون حملة لإنهاء عمل حافلات النقل العمومي ويصفونها بالخردة | مجتمع

بالصور..بيضاوة يطلقون حملة لإنهاء عمل حافلات النقل العمومي ويصفونها بالخردة

خطير..البشرية مهدد ة بالانقراض والسبب ضعف خصوبة الرجال..وها علاش | منوعات

خطير..البشرية مهدد ة بالانقراض والسبب ضعف خصوبة الرجال..وها علاش

عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي | مجتمع

عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي

دولة كبرى تحبط عملا إرهابيا خطيرا | دولي

دولة كبرى تحبط عملا إرهابيا خطيرا

عاجل..سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر بألمانيا: القرطاس داخل ملهى ليلي | دولي

عاجل..سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر بألمانيا: القرطاس داخل ملهى ليلي

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 10:19 عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي | مجتمع
عاجل:هند العشابي التي تزوجت برجلين خارج أسوار السجن بعد عفو ملكي
إستفادت سيدة الأعمال المغربية هند العشابي التي تزوجت برجلين من العفو الملكي الذي صدر يوم السبت بمناسبة عيد العرش المجيد.

شوف تيفي:

 

إستفادت سيدة الأعمال المغربية هند العشابي التي تزوجت برجلين من العفو الملكي الذي صدر يوم السبت بمناسبة عيد العرش المجيد.

ويأتي العفو الملكي على صاحبة شركة الطيران"داليا للتنمية" بمناسبة عيد العرش،بعد نداء جد مؤثر وجهه ابنها للملك محمد السادس يستعطفه فيه لإطلاق سراح والدته.

جدير بالذكر أنه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، تفضل جلالته بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1178 شخصا.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عفو هند العشابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..بيضاوة يطلقون حملة لإنهاء عمل حافلات النقل العمومي ويصفونها بالخردة | مجتمع

بالصور..بيضاوة يطلقون حملة لإنهاء عمل حافلات النقل العمومي ويصفونها بالخردة

عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش | مجتمع

عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش

العطش و جفاف الينابيع يدفع النساء والأطفال للإحتجاج بتاونات | مجتمع

''العطش'' و ''جفاف الينابيع'' يدفع النساء والأطفال للإحتجاج بتاونات

ها المغاربة داروها عوتاني: إنجاز أكبر طنجية مراكشية ستدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية | مجتمع

ها المغاربة داروها عوتاني: إنجاز أكبر ''طنجية'' مراكشية ستدخل كتاب ''غينيس'' للأرقام القياسية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. حريق مهول بمنصة مهرجان تومورو لاند ببرشلونة ! | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

بالفيديو.. حريق مهول بمنصة مهرجان '' تومورو لاند '' ببرشلونة !

هكذا تفاعلت ساكنة الحسيمة مع خطاب العرش والعفو الملكي على المعتقلين | قنوات أخرى

هكذا تفاعلت ساكنة الحسيمة مع خطاب العرش والعفو الملكي على المعتقلين

القصر الملكي يبلغ عن موعد حفل الولاء و أداء القسم وأنشطة الملك الاحتفالية بعيد العرش | قنوات أخرى

القصر الملكي يبلغ عن موعد حفل الولاء و أداء القسم وأنشطة الملك الاحتفالية بعيد العرش

مشاركة غير مسبوقة بمونديال فرنسا للمناطيد الحرارية (فيديو) | قنوات أخرى

مشاركة غير مسبوقة بمونديال فرنسا للمناطيد الحرارية (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زعماء الأحزاب السياسية يلزمون الصمت مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي...وفايسبوكيون يسخرون | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

زعماء الأحزاب السياسية يلزمون الصمت مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي...وفايسبوكيون يسخرون

بالصور: سارة أبو جاد كتعوم بالمايو وهاشنو قالوا عليها لمغاربة | منوعات

بالصور: سارة أبو جاد كتعوم بالمايو وهاشنو قالوا عليها لمغاربة

الشرطة الألمانية تستبعد الدافع الارهابي خلف اطلاق النار في الملهى الليلي | دولي

الشرطة الألمانية تستبعد الدافع الارهابي خلف اطلاق النار في الملهى الليلي

الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة | دولي

الدول المحاصرة لقطر يجتمعون اليوم للمرة الثانية في العاصمة البحرينية المنامة

﻿ ﻿
أمس 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.