دولة كبرى تحبط عملا إرهابيا خطيرا ﻿

كشفت وكالة ''رويتز'' البريطانية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الشرطة الاتحادية الاسترالية، أكدت أنها كثفت إجراءات الأمن في المطارات الاسترالية بعدما أحبطت الشرطة مخططا لتنفيذ هجوم بقنبلة على طائرة

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويتز" البريطانية، قبل قليل من يومه الأحد، أن الشرطة الاتحادية الاسترالية، أكدت أنها كثفت إجراءات الأمن في المطارات الاسترالية بعدما أحبطت الشرطة مخططا لتنفيذ هجوم بقنبلة على طائرة خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب اعتقل خلالها أربعة أشخاص.

وأوضحت الوكالة أن أندرو كولفين رئيس الشرطة الاتحادية، قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مالكولم ترنبول اليوم الأحد "في الأيام الأخيرة وصلت لأجهزة إنفاذ القانون معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص في سيدني يخططون لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة". وأضاف كولفين حسب الوكالة البريطانية "نعتقد أنه إرهاب بتحريض من إسلاميين... نحتاج لتحقيق كامل لمعرفة ما وراء ذلك تماما..حاليا ليس لدينا الكثير من المعلومات عن الهجوم المحدد والموقع والتاريخ والموعد. لكننا نحقق في المعلومات التي تشير إلى أن صناعة الطيران كانت هدفا محتملا".