عاجل..سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر بألمانيا: القرطاس داخل ملهى ليلي ﻿

قالت الشرطة الألمانية إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما فتح النار في ملهى ليلي بمدينة كونستانس بجنوب ألمانيا اليوم الأحد وقتل شخصا وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بالغة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز

"شوف تيفي"



قالت الشرطة الألمانية إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما فتح النار في ملهى ليلي بمدينة كونستانس بجنوب ألمانيا اليوم الأحد وقتل شخصا وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بالغة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.



وأصيب المشتبه به بإصابات تهدد حياته خلال تبادل لإطلاق النار خارج الملهى مع رجال الشرطة الذين هرعوا إلى المكان بعد وقت قصير من حدوث الواقعة وتوفي بعد ذلك في المستشفى.

ولم يتضح دافع إطلاق النار بعد. وأصيب شرطي أيضا في تبادل إطلاق النار.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم نشر قوات خاصة في المدينة إذ لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به نفذ هجومه بشكل منفرد أم له شركاء.