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بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 09:50 عاجل:وفاة مخرج سينمائي رائد | ثقافة و فنون
عاجل:وفاة مخرج سينمائي رائد
قالت الإذاعة الجزائرية إن المخرج يوسف بوشوشي أحد رواد السينما الجزائرية توفي ليلة السبت-الأحد عن 77 عاما بعد معاناة مع المرض. ومن المقرر تشييع الجثمان يومه الأحد بعد صلاة العصر بالجزائر العاصمة.

شوف تيفي: وكالات

قالت الإذاعة الجزائرية إن المخرج يوسف بوشوشي أحد رواد السينما الجزائرية توفي ليلة السبت-الأحد عن 77 عاما بعد معاناة مع المرض. ومن المقرر تشييع الجثمان يومه الأحد بعد صلاة العصر بالجزائر العاصمة.

ولد بوشوشي في 25 نوفمبر 1939 في خراطة بولاية بجاية في شمال الجزائر وع رف عنه شغفه بالتصوير منذ الصغر فالتحق بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 1961 وعمل فيها في عدة وظائف.

واستطاع أن يراكم خبرة كبيرة في مجالات مرتبطة بالسينما بدءا من التصوير حيث عمل مساعد مصور ومصور رئيسي ثم في مجال الأخبار كمراسل للنشرة وصولا إلى الإخراج والإنتاج.

وتعود أولى تجاربه السينمائية لعام 1963 حين أخرج فيلما قصيرا بعنوان (أعالي مناطق الثورة) لتتوالى الأعمال بعد ذلك ومنها (الهجرة) و(سيلم وسليمة).

وبداية من عام 1967 أصبح أحد عرابي السينما في الجزائر من خلال برنامجه التلفزيوني المميز آنذاك (روائع الفن السابع) الذي استمر حتى 1973.

وكان آخر أعماله فيلم بعنوان (ثمن الحرية) عام 2007. وكرمت الدولة بوشوشي عام 2003 عرفانا بمشواره الفني الثري.

والفنان الراحل هو والد المخرج لطفي بوشوشي (52 عاما) صاحب الرصيد الكبير  من الأفلام بالسينما الجزائرية التي حقق بعضها شهرة عالمية

 

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