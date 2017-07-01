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عاجل..شوفو الشجاعة..أول وزير يٌعلق رسميا على خطاب الملك بمناسبة عيد العرش..وهاشنو قال

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 03:48 عاجل..شوفو الشجاعة..أول وزير يٌعلق رسميا على خطاب الملك بمناسبة عيد العرش..وهاشنو قال | بوليتيك
عاجل..شوفو الشجاعة..أول وزير يٌعلق رسميا على خطاب الملك بمناسبة عيد العرش..وهاشنو قال
في أول رد و تعليق من وزير في حكومة العثماني على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش يوم السبت، وصف وزير الفلاحة عزيز أخنوش خطاب عيد العرش بالقوي وذو رسائل واضحة ومباشرة، تمهد

شوف تيفي:م غ

في أول رد و تعليق من وزير في حكومة العثماني على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش يوم السبت، وصف وزير الفلاحة عزيز أخنوش خطاب عيد العرش بالقوي وذو رسائل واضحة ومباشرة، تمهد لمنعطف هام لا بد أن تسير فيه بلادنا.

و قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه،أن خطاب صاحب الجلالة كان واضحا فيما يخص الأحزاب السياسية، فلا بد أن تعود هذه الهيئات للقيام بدورها الأساسي. و يجب أن تتحمل مسؤوليتها، لا ينبغي أن تكون الممارسة السياسية مقتصرة على الاستفادة من المواطنين من أجل الوصول للسلطة فقط، بل يجب عليها أن تخدم المواطن وأن تكون فاعلا أساسيا في القطاع الإجتماعي بالمغرب.

و أضاف أخنوش،علينا كأحزاب سياسية أن نضطلع بدور مهم في تأهيل الإدارة العمومية وتطوير خدماتها. هذا التأهيل يمر عبر المصاحبة وتبني أهداف واضحة مماثلة لما يتم العمل به في القطاع الخاص والتي أثبت فعاليتها ونجاعتها.

و بخصوص الأوضاع في الحسيمة ،أكد أخنوش أن حاجيات الإجتماعية التي تم التعبير عنها في الحسيمة تهم أيضا جهات أخرى في المغرب، مضيفا أن التماطل والتهاون في التعامل مع الأوراش الإجتماعية لا يعد مقبولا في مغرب اليوم. تطلعات الساكنة تستحق مجهودا مضاعفا لتحسين شروط عيش المواطنين.


أخنوش أكد أنه لابد للمغرب وساكنته أن تستفيد من اقلاع اجتماعي حقيقي كما كان الشأن بالنسبة لعدة قطاعات اقتصادية أخرى، لا بد من الاقتراب من المواطن والاستماع لحاجياته، وتنزيل الآليات الناجعة والكفيلة بإحداث الفرق في الواقع اليومي للمغاربة في جميع الجهات.

واذا كان القطاع الإقتصادي قد استفاد من تعبئة وانخراط الجميع مدعوما بالقطاع الخاص، فالقطاعات الإجتماعية التي تهم الواقع اليومي للمواطن تستحق هي الأخرى تعبئة مماثلة. علينا اليوم أن نجد الوسائل الكفيلة بتحقيق إقلاع إجتماعي يليق بمغرب اليوم وطموحاته وانفتاحه وساكنته المتطورة باستمرار.


و أشار إلى أن تأهيل الإدارة العمومية يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع حسن سير العمل في القطاعات العمومية، وتوفير الشروط اللازمة من أجل الرفع من جودة الخدمات وتحسين التواصل اليومي مع عموم المواطنين والمواطنات.

يو ختم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن مصلحة مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وخارج أي إطار للتنافس السياسي الضيق، خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشهم اليومي وتطبيق التعليمات المولوية في هذا المجال ومواصلة العمل على الإجابة عن مطالب المغاربة هي أهم غاية يجب أن يسعى إليها الفاعلون في الحقل السياسي بوطننا

 

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