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إيران تتحدى الكونغرس الأمريكي وتتوعد بمواصلة برنامجها الصاروخي

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 03:22 إيران تتحدى الكونغرس الأمريكي وتتوعد بمواصلة برنامجها الصاروخي | دولي
إيران تتحدى الكونغرس الأمريكي وتتوعد بمواصلة برنامجها الصاروخي
ردا على العقوبات الأمريكية صادقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم السبت على إجراءات عاجلة، كما أعلنت إيران أنها ستواصل برنامج صواريخها البالستية بـ''طاقته الكاملة''، وذلك رغم العقوبات

'' شوف تيفي'' 

ردا على العقوبات الأمريكية صادقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم السبت على إجراءات عاجلة، كما أعلنت إيران أنها ستواصل برنامج صواريخها البالستية بـ''طاقته الكاملة''، وذلك رغم العقوبات الأميركية والتنديد الغربي، وحسب ما نشرته قناة الجزيرة اليوم فإن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني صادقت على حزمة إجراءات عاجلة ردا على مشروع قانون العقوبات الجديدة الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرا، وذلك بعد ساعات من توعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قائلا ''نحتفظ بحق الرد بالمثل وبشكل مناسب على التصرفات الأميركية''.

وفي هذا الصدد أضاف المصدر نفسه تصريحات تلفزيونية للقاسمي قائلا: ''سنواصل برنامجنا الصاروخي البالستي بطاقته الكاملة''، معتبرا أن المجالات العسكرية والصاروخية تقع في إطار السياسات الداخلية لبلاده ولا يحق للآخرين التدخل فيها، كما أدان قرار العقوبات الجديدة على طهران معتبرا أنه ''تصرف عدائي مستهجن''، وقال إنه يهدف إلى ''إضعاف الاتفاق'' الذي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى بينها الولايات المتحدة.

في ذات الوقت أجاب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكتب على موقع ''تويتر'' إن إيران ملزمة فقط وفقا للاتفاق النووي بعدم تصنيع أو تجربة صواريخ حاملة لرؤوس نووية، مضيفا أن التجارب الصاروخية الخالية من الرؤوس النووية لا تمثل انتهاكا للاتفاق، وأردف قائلا: '' إيران أطلقت الخميس صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا إلى مدار يقع على ارتفاع 500 كيلومتر، وهو ما نددت به الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أمس''

هذا وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز أمس إن الرئيس دونالد ترمب سيوافق على مشروع قانون العقوبات الجديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الخميس، وذلك بعد يومين من إقراره في مجلس النواب.

 

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