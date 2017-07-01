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الخطاب الملكي اليوم سيحطم الرقم القياسي في نسبة المشاهدة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 03:06 الخطاب الملكي اليوم سيحطم الرقم القياسي في نسبة المشاهدة | بوليتيك
الخطاب الملكي اليوم سيحطم الرقم القياسي في نسبة المشاهدة
خطاب ملكي استثنائي واختار وقتا استثنائي أيضا، لا أحد يعرف أسبابه ومسبباته، ولهذا فمن المحتمل أن يحطم الخطاب الملكي هذه المرة رقما قياسيا في نسبة المشاهدة مقارنة مع الخطب الملكية السابقة.

''شوف تيفي''

خطاب ملكي استثنائي واختار وقتا استثنائي أيضا، لا أحد يعرف أسبابه ومسبباته، ولهذا فمن المحتمل أن يحطم الخطاب الملكي هذه المرة رقما قياسيا في نسبة المشاهدة مقارنة مع الخطب الملكية السابقة.

فمنذ إعلان موعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش مساء يومه السبت 29 يوليوز، والمغاربة جميعا داخل أرض الوطن وخارجه يعرفون حالة ترقب غير مسبوق لما قد يتضمنه خطاب الملك إلى شعبه، وتقديم موعده زاد من حدة الترقب، الكل يضع يده على قلبه وينتظر الإشارة الملكية .

وتعيش في هذه اللحظات مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا وتدوينات تعبرعن مدى ثقتها في المؤسسة الملكية التي طالما كانت هي الحل في كل الملفات العالقة التي توجهها الدولة، لاسيما أنه الخطاب الأول بعد أحداث الحسيمة، وما رافق ذلك من قضايا الوطن .

ومن الطبيعي أن يتحدث مغلب المدونين في العالم الأزرق عن ''العفو الملكي'' مادامت صلاحيته الدستورية في العفو تعود اليه، واعتاد عليها المغاربة في كل المناسبات الوطنية والدينية ، إذ أصدر عفوه في عيد العرش الماضي عن 1272 شخصا، في حين كان 13218 سنة 2014، وبلغ هذا العدد رقما قياسيا عام 2009 عندما استفاد منه 24000 مستفيدا من العفو الملكي .

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الخطاب الملكي العفو الملكي أحداث الحسيمة

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