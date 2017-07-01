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فيديو يحبس الأنفاس.. انتحار شخص بطريقة مروعة على الطريق السيار

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 02:51 فيديو يحبس الأنفاس.. انتحار شخص بطريقة مروعة على الطريق السيار | حوادث و حقوق
فيديو يحبس الأنفاس.. انتحار شخص بطريقة مروعة على الطريق السيار
كشفت كاميرات المراقبة لحظة انتحار رجل آسيوي بالقفز أمام حافلة متحركة كانت تسير على أحد شوارع مدينة دبي الإماراتية.

شوف تيفي

كشفت كاميرات المراقبة لحظة انتحار رجل آسيوي بالقفز أمام حافلة متحركة كانت تسير على أحد شوارع مدينة دبي الإماراتية.

وكشفت مصادر إماراتية أن الحادث سجل في البداية كحادث سيارة عادي، ولكن عندما تحققت الشرطة من كاميرات المراقبة، وجدت أن سائق الحافلة بريء، وأن الضحية لم يعطه فرصة لتجنبه، لتسهم في إنقاذ سائق الحافلة من تهمة ارتكاب الحادث وبالتالي عقوبة السجن.

وبموجب القانون لن توجه تهم للسائق، ولا يمكن المطالبة بالتعويض إذا كان عابر الطريق المخالف هو المسؤول عن الحادث، وبالفعل تم تسجيل الحادث على أنه حالة انتحار.

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انتحار دهش الإمارات دبي الشرطة

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