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مثير وبالفيديو.. مواطن يرشق وزير المالية بالأحذية

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 02:43 مثير وبالفيديو.. مواطن يرشق وزير المالية بالأحذية | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو.. مواطن يرشق وزير المالية بالأحذية
أقدم شاب على رمي وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي بحذائه، على طريقة رمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي حذاءه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن.

شوف تيفي

أقدم شاب على رمي وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي بحذائه، على طريقة رمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي حذاءه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن.

وكان الوزير حسب مصادر موريتانية يتحدث أمام حشد من الناس، خلال مهرجان نظمه الجمعة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تحضيرا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتفاجأ بفردة حذاء توجهت نحو رأسه، قبل أن تأتيه فردة أخرى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه سرعان ما هرع عدد من الأشخاص نحو الشاب الذي قذف الوزير بفردتي حذائه لإمساكه وتسليمه إلى رجال الأمن. 

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أمن وزير موريتانيا اقتصاد مالية

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