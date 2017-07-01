مثير وبالفيديو..سيارة مرصعة بالذهب لأمير سعودي تخلق الحدث في فرنسا ﻿

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك وتويتر'' مقطع فيديو للأمير السعودي خالد بن سعود بن مساعد في مدينة ''نيس'' الفرنسية، وهو يركب سيارته الذهبية.

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك وتويتر'' مقطع فيديو للأمير السعودي خالد بن سعود بن مساعد في مدينة ''نيس'' الفرنسية، وهو يركب سيارته الذهبية.

وتفاعل الفايسبوكيون مع هذا الفيديو، وعابوا على صاحب السيارة المطلية بالذهب تباهيه بها، في وقت لا يركب أرقى المسؤولون في العالم والذين يقودون دولا متقدمة مثل هذه السيارات، لأن الأولوية تبقى لخدمة الصالح العام وخدمة الشعب.

ووفقا للفيديو فقد ظهر الأمير السعودي، وهو خارج على ما يبدو من إحدى الفنادق وتوجه لسيارته المطلية بالذهب في حين تجمع عدد من الفرنسيين يلتقطون صور ''السيلفي'' مع سيارته وسط استهجان البعض منهم.