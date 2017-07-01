تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...قريبا الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة بسبب مشاريع الحسيمة ﻿

كشف محلل سياسي في تصريح ''لشوف تيفي'' أن خطاب الملك محمد السادس للذكرى 18 لتربعه على عرش المملكة المغربية، سيعقبه محاسبة العديد من السياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة.

شوف تيفي



كشف محلل سياسي في تصريح ''لشوف تيفي'' أن خطاب الملك محمد السادس للذكرى 18 لتربعه على عرش المملكة المغربية، سيعقبه محاسبة العديد من السياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة.



وأضاف ذات المصدر، أن الملك شدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل أنه أكد على أنه حان الوقت للتفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.



وأوضح ذات المصدر، أن الخطاب الملكي جاء واضحا بأنه لامحيد عن تطبيق القانون على كل المسؤولين بدون إستثناء، والملك أمر بفتح التحقيق حول تعثر مشاريع برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، وهو مايعني بأن نتائج التحقيق ستحال بشكل مباشر على السلطات القضائية للبث فيها.



وقال ذات المصدر، أن الأيام التي ستعقب الإحتفالات بعيد العرش، ستأتي بمفاجات مدوية، خاصة وأن المعطيات غير الرسمية تشير بأن مسؤولين حكوميين ومركزيين سيتم الإطاحة بهم في الأيام القليلة المقبلة.