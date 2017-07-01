نجار يقتل جاره من أجل ابنته وها علاش ﻿

قام نجار مصري بقتل جاره في منطقة حلوان من أجل إنقاذ ابنته ذات 14 عاما، بعدما دفعتها عدد من النساء إلى السير عارية في الشارع.

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قام نجار مصري بقتل جاره في منطقة حلوان من أجل إنقاذ ابنته ذات 14 عاما، بعدما دفعتها عدد من النساء إلى السير عارية في الشارع.

وكشفت مصادر مصرية أن خلافات وقعت بين والدة الطفلة وجارتها، حيث استدعت الأخيرة أقاربها وصديقاتها وحدثت مشاجرة بين الطرفين، حيث تم تجريد الطفلة من ملابسها وإجبارها على النزول إلى الشارع عارية على غرار ما حدث في مسلسل ''الأسطورة''، كما كان بعض الرجال ينتظرونها لالتقاط مقاطع الفيديو والصور لها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه حين وصول الأب الذي أحضر سكينا لإنقاذ ابنته ومنع تصويرها، إلا أن زوج الجارة حاول اعتراض طريقه فسدد إليه الأب طعنة أودت بحياته.

وتوجهت الشرطة إلى المكان حيث تم إلقاء القبض على النجار، وقرر رئيس نيابة حلوان حبسه لمدة أربعة أيام للتحقيق معه.