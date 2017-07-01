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الملك محمد السادس... الطبقة السياسية والمسؤولين يختبئون وراء القصر الملكي بعد فشلهم التدبيري

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 00:02 الملك محمد السادس... الطبقة السياسية والمسؤولين يختبئون وراء القصر الملكي بعد فشلهم التدبيري | بوليتيك
الملك محمد السادس... الطبقة السياسية والمسؤولين يختبئون وراء القصر الملكي بعد فشلهم التدبيري
أكد الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش قبل لحظات، أن التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين

شوف تيفي

 أكد الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش قبل لحظات، أن التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

 وأضاف الملك محمد السادس في خطابة أن الإختيارات التنموية للمغرب تبقى عموما صائبة، إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع، حيث كشف الملك أنالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

 وأوضح الملك في خطابه، بأنه عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

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