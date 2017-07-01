 فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس

تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...قريبا الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة بسبب مشاريع الحسيمة | بوليتيك

تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...قريبا الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة بسبب مشاريع الحسيمة

نجار يقتل جاره من أجل ابنته وها علاش | دولي

نجار يقتل جاره من أجل ابنته وها علاش

الملك محمد السادس... الطبقة السياسية والمسؤولين يختبئون وراء القصر الملكي بعد فشلهم التدبيري | بوليتيك

الملك محمد السادس... الطبقة السياسية والمسؤولين يختبئون وراء القصر الملكي بعد فشلهم التدبيري

فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه

المسؤولون السياسيون والإداريون يضعون أيديهم على قلوبهم وقرارات حاسمة تنتظرهم بعد الخطاب الملكي | بوليتيك

المسؤولون السياسيون والإداريون يضعون أيديهم على قلوبهم وقرارات حاسمة تنتظرهم بعد الخطاب الملكي

عاجل وبالصور...الخطوات الأولى للفنانة سيليا خارج أسوار سجن عكاشة | بوليتيك

عاجل وبالصور...الخطوات الأولى للفنانة ''سيليا'' خارج أسوار سجن عكاشة

هذا ما قاله جواد السايح بعد إشاعة وفاته | ثقافة و فنون

هذا ما قاله جواد السايح بعد إشاعة وفاته

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه

بتاريــخ : 30 يوليوز 2017 / 00:01 فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه
فضيحة أخلاقية جديدة من العيار الثقيل، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلها شاب، أقدم على إزالة ملابس فتاة، قبل أن يرغمها بالقوة على السباحة عارية في حوض للمياه.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية جديدة من العيار الثقيل، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلها شاب، أقدم على إزالة ملابس فتاة، قبل أن يرغمها بالقوة على السباحة عارية في حوض للمياه.

ويظهر هذا الفيديو المؤلم والصادم، الفتاة وهي تذرف الدموع، داعية الشاب الذي يقوم بتصويرها بواسطة هاتفه النقال بتركها وشأنها، إلا أن هذا الأخير، أصر على إهانتها وتعذيبها نفسيا من خلال أمرها بالسباحة وهي عارية.

وعبر المغاربة عن غضبهم واستيائهم الشديد من مضمون هذا الفيديو، داعين مصالح الدرك الملكي والسلطات إلى فتح تحقيق بخصوصه، لأن مشاهده تم التقاطها بمنطقة قروية تابعة لنفوذ الدرك.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج هذا الفيديو مع المادة الإخبارية نظرا لبشاعة مشاهده ولتضمنه لعبارات نابية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاب فتاة محجبة حوض مياه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس

مثير وبالصور..شباب بفاس يلقون القبض على مشرمل شوفو أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شباب بفاس يلقون القبض على مشرمل شوفو أشنو وقع ليه

عاجل.. حادثة سير خطيرة وهذه حصيلة القتلى | حوادث و حقوق

عاجل.. حادثة سير خطيرة وهذه حصيلة القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري لشوف تيفي..سيليا في أول تصريح بعد إطلاق سراحها من سجن عكاشة بعد العفو الملكي..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 23 دقيقة

حصري لشوف تيفي..سيليا في أول تصريح بعد إطلاق سراحها من سجن عكاشة بعد العفو الملكي..شوفو أشنو قالت

بالفيديو.. مغاربة يحللون مضامين خطاب عيد العرش..خاص الموظفين يفيقو معانا | بــووز

بالفيديو.. مغاربة يحللون مضامين خطاب عيد العرش..خاص الموظفين يفيقو معانا

بالفيديو..شوفو لأول مرة خطاب الملك من قلب مقهى شعبي وهكذا تفاعل معه المغاربة | بــووز

بالفيديو..شوفو لأول مرة خطاب الملك من قلب مقهى شعبي وهكذا تفاعل معه المغاربة

خطاب الملك واضح وصريح وشفاف وشجاع. ..وعلى المسؤولين العمل أو تقديم الاستقالة | تسجيلات صوتية

خطاب الملك واضح وصريح وشفاف وشجاع. ..وعلى المسؤولين العمل أو تقديم الاستقالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

مؤلم وصادم.. أم تنتحر بطريقة مروعة بهذه المدينة المغربية

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال شدو من كيلو ديال الحشيش في مطار محمد الخامس

تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...قريبا الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة بسبب مشاريع الحسيمة | بوليتيك

تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة...قريبا الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة بسبب مشاريع الحسيمة

نجار يقتل جاره من أجل ابنته وها علاش | دولي

نجار يقتل جاره من أجل ابنته وها علاش

﻿ ﻿
أمس 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.