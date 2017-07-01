فيديو جد صادم ولا يصدق..شوفو الحكرة: شاب مغربي عرا فتاة وتعدا عليها ورماها في حوض للمياه ﻿

فضيحة أخلاقية جديدة من العيار الثقيل، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلها شاب، أقدم على إزالة ملابس فتاة، قبل أن يرغمها بالقوة على السباحة عارية في حوض للمياه.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية جديدة من العيار الثقيل، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلها شاب، أقدم على إزالة ملابس فتاة، قبل أن يرغمها بالقوة على السباحة عارية في حوض للمياه.

ويظهر هذا الفيديو المؤلم والصادم، الفتاة وهي تذرف الدموع، داعية الشاب الذي يقوم بتصويرها بواسطة هاتفه النقال بتركها وشأنها، إلا أن هذا الأخير، أصر على إهانتها وتعذيبها نفسيا من خلال أمرها بالسباحة وهي عارية.

وعبر المغاربة عن غضبهم واستيائهم الشديد من مضمون هذا الفيديو، داعين مصالح الدرك الملكي والسلطات إلى فتح تحقيق بخصوصه، لأن مشاهده تم التقاطها بمنطقة قروية تابعة لنفوذ الدرك.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج هذا الفيديو مع المادة الإخبارية نظرا لبشاعة مشاهده ولتضمنه لعبارات نابية.